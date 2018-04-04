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Аккредитация авто к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде стартует 10 апреля
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Аккредитация авто к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде стартует 10 апреля 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно материалам, опубликованным на официальном сайте портала по организации ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде, для того, чтобы получить пропуск на проезд транспортного средства, необходимо подать заявку в сервисный центр через электронную форму на сайте в разделе «Аккредитация». Прием заявок стартует с 10 апреля.
Заявки также будут приниматься в пунктах выдачи транспортных пропусков с 15 апреля по следующим адресам: ТЦ «Аврора» 1 этаж — ул. Советская, 12, ТРК «Небо» этаж «0» — ул. Большая Покровская, 84, ФОК «Мещерский» 1 этаж — ул. Карла Маркса, 21, а также в администрация Нижегородского района 1 этаж — ул. Пискунова, 1.
«Выданный пропуск дает право проезда в границы соответствующих территорий только для автомобиля, реквизиты которого указаны в пропуске. Передача пропуска для использования на других автомобилях запрещена», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы удостовериться в необходимости получения пропуска, владельцу авто необходимо указать название улицы и номер дома на интерактивной карте, которая будет размещена на сайте 10 апреля. В случае нахождения дома или места работы на этой территории, владельцу авто необходимо заполнить заявку для получения пропуска.
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