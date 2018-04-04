Стали известны подробности аккредитации автомобилей на ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

На официальном сайте города — организатора ЧМ-2018 Нижнего Новгорода открыт специальный раздел «Аккредитация». Здесь можно будет проверить, нужен ли вам пропуск. На интерактивной карте укажите название улицы и номер дома. Если адрес не отображается, можете ездить свободно. Если да — необходимо оформлять пропуск. Сервис будет доступен с 10 апреля.

Пропуск получают жители или работающие на территории мероприятий организации (для них количество ограничено). Заявку можно подать в сервисный центр любым удобным способом:

с 10 апреля в электронном виде через форму в разделе «Аккредитация» официального сайта;

с 15 апреля в пунктах выдачи транспортных пропусков, там же можно впоследствии и получить пропуск:

— ТЦ «Аврора», 1 этаж — ул. Советская, 12;

— ТРК «Небо», цокольный этаж — ул. Большая Покровская, 82.

Кроме того, два дополнительных пункта будут работать только на выдачу пропусков:

-ФОК «Мещерский», 1 этаж — ул. Карла Маркса, 21;

-Администрация Нижегородского района, 1 этаж — ул. Пискунова, 1.

Для подачи заявки на получение пропуска нижегородцы, живущие в периметре мероприятий ЧМ-2018, должны предъявить один из документов:

Свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРИП;

Договор аренды с отметкой о регистрации в ЕГРН, заключенный не позднее 1 апреля 2018 года;

Паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства (дата регистрации должна быть не позднее 1 апреля 2018 года);

Паспорт транспортного средства и/или свидетельство о регистрации.

Для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность:

Выписка из ЕГРЮЛ — в случае, если юридический адрес совпадает с фактическим;

Договор аренды помещения, заключенный не позднее 1 апреля 2018 года (с платежными поручениями, подтверждающими оплату).

Для получения пропуска собственник транспортного средства или его представитель должны лично явиться в сервисный центр по аккредитации с документом, удостоверяющим личность.

Пропуск дает право проезда в границы соответствующих территорий только для автомобиля, реквизиты которого указаны в пропуске. Передача документа для использования на других автомобилях запрещена.

Движение транспорта будет ограничено в зоне вокруг стадиона «Нижний Новгород» в дни проведения тестовых матчей — 28 апреля и 6 мая, а также в дни матчей чемпионата мира: 18, 21, 24, 27 июня, 1 и 6 июля.

В зоне вокруг Фестиваля болельщиков FIFA™ (на площади Минина и Пожарского) ограничения будут действовать 12 дней: 14, 18, 19, 21, 24, 25, 27 июня, 1, 6, 10, 11 и 15 июля.

В остальные дни въезд транспорта в зоны спортивных мероприятий будет свободным. А пешеходы свободны в передвижениях в течение всего чемпионата мира по футболу.