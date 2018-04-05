Зимники Ямала закрываются из-за погоды. Везде тепло

Режим работы ямальских зимних дорог меняется из-за погоды. На данный момент зимник Салехард — Надым открыто для движения для всех видов транспорта с 08:00 до 20:00 часов общей массой до 3,5 тонн, а с 20:00 до 08:00 — общей массой до 30 тонн.

Зимник Уренгой — Красноселькуп закрыт.

Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги работает с 08:00 до 20:00 часов для транспорта общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 — общей массой до 30 тонн.

Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале работает в следующем режиме: участок Аксарка — Салемал — Панаевск открыт для движения с 08:00 до 20:00 часов для машин общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 — общей массой до 20 тонн. Участок Панаевск — Яр-Сале с 08:00 до 20:00 открыт для полноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 — для полноприводных машин массой до 20 тонн.