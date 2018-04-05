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Зимники Ямала закрываются из-за погоды. Везде тепло
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Зимники Ямала закрываются из-за погоды. Везде тепло 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Режим работы ямальских зимних дорог меняется из-за погоды. На данный момент зимник Салехард — Надым открыто для движения для всех видов транспорта с 08:00 до 20:00 часов общей массой до 3,5 тонн, а с 20:00 до 08:00 — общей массой до 30 тонн.
Зимник Уренгой — Красноселькуп закрыт.
Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги работает с 08:00 до 20:00 часов для транспорта общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 — общей массой до 30 тонн.
Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале работает в следующем режиме: участок Аксарка — Салемал — Панаевск открыт для движения с 08:00 до 20:00 часов для машин общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 — общей массой до 20 тонн. Участок Панаевск — Яр-Сале с 08:00 до 20:00 открыт для полноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 — для полноприводных машин массой до 20 тонн.
ИА Север-Пресс: последние новости
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