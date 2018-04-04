Пассажиропоток на Керченской переправе в I квартале 2018 г. вырос на 9%

«Объем перевозки [пассажиров] за первый квартал 2018 года на Керченской паромной переправе составил 647 тыс. 556 человек», — говорится в сообщении оператора в ответ на запрос ТАСС

За тот же период прошлого года переправой воспользовались более 593 тыс. человек, уточнили в дирекции. В январе-марте почти на 10% возросло число перевезенного легкового транспорта (до 126,9 тыс.) и на 11,6% — грузового (до 72,2 тыс.).

"Увеличение пассажиропотока и количества транспорта, перевезенного переправой за прошедший год, говорит о росте интенсивности экономических связей республики с другими регионами страны", — сказал председатель ликвидационной комиссии, созданной в связи с ликвидацией дирекции, Константин Концевой (функции оператора переправы перейдут «Крымским морским портам» до 1 июня).

По его словам, поддержание достигнутых результатов «даст возможность транспортному комплексу стабильно обеспечивать потребность Крыма в транспортных, грузовых и пассажирских перевозках» вплоть до ввода в эксплуатацию Крымского моста.

Керченская паромная переправа — основная транспортная артерия, связывающая Крым с другими регионами России. По ней осуществляется перевозка грузов и пассажиров через Керченский пролив. В 2018 году, по прогнозу оператора, через переправу будет перевезено около 5,9 млн человек, порядка 1,1 млн легковых и 300 тыс. грузовых транспортных средств.