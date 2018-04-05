Мурашинским районным судом вынесен приговор бывшему сотруднику ГИБДД, который выдавал водительские удостоверения за взятки

Мурашинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего бывшего сотрудника отдела ГИБДД МО МВД РФ «Мурашинский» К.

Он признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), трех преступлений по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), а также одного преступления по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

В суде установлено, что осужденный, являясь должностным лицом ГИБДД, наделенным властными полномочиями в отношении неподчиненных ему лиц, действуя с корыстной целью личного обогащения, в период 2016 — 2017гг. внес заведомо ложные сведения о сдаче тремя лицами теоретического и практического экзамена на право управления транспортными средствами, а также одним лицом — теоретического экзамена.

За указанные действия он получил от трех лиц через посредника взятку в виде денежных средств в общей сумме 45 тыс. руб. Помимо этого в одном случае за выдачу водительского удостоверения без сдачи экзаменов им получена взятка в сумме, не превышающей 10 тыс. руб.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя признал К. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года.

Отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в исправительной колонии общего режима.

Предварительное расследование по уголовному делу проведено следователями СУ СК РФ по Кировской области.

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