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Более 120 самосвалов снега вывезли из микрорайонов Балашихи за неделю
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Более 120 самосвалов снега вывезли из микрорайонов Балашихи за неделю 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Свыше 120 самосвалов снега вывезли работники управляющих компаний Балашихи из микрорайонов города за неделю с 27 марта по 3 апреля, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
С приходом апреля у нас фиксируется потепление воздуха, тает снег. Чтобы избежать подтоплений на участках дорог и во дворах, активизировали работу по его вывозу. Так, за неделю вывезли более 120 самосвалов снега из различных микрорайонов города
— Сергей Юров.
Глава города отметил, что наиболее активно снег вывозят из микрорайонов Янтарный, Изумрудный, Железнодорожный, Авиаторов, а также с проспекта Ленина.
Общий объем вывезенного снега составил около 2 тысяч кубических метров. На улицах города работают в общей сложности 130 человек, 8 погрузчиков снега и около 20 самосвалов «КамАЗ»
— Сергей Юров.
Машины выгружают снег в местах временного складирования в районе улиц Кожедуба в микрорайоне Авиаторов и улицы Ласточкин проезд в микрорайоне Заря.
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