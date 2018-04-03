Более 120 самосвалов снега вывезли из микрорайонов Балашихи за неделю

Свыше 120 самосвалов снега вывезли работники управляющих компаний Балашихи из микрорайонов города за неделю с 27 марта по 3 апреля, сообщил глава Балашихи Сергей Юров

С приходом апреля у нас фиксируется потепление воздуха, тает снег. Чтобы избежать подтоплений на участках дорог и во дворах, активизировали работу по его вывозу. Так, за неделю вывезли более 120 самосвалов снега из различных микрорайонов города

— Сергей Юров.

Глава города отметил, что наиболее активно снег вывозят из микрорайонов Янтарный, Изумрудный, Железнодорожный, Авиаторов, а также с проспекта Ленина.

Общий объем вывезенного снега составил около 2 тысяч кубических метров. На улицах города работают в общей сложности 130 человек, 8 погрузчиков снега и около 20 самосвалов «КамАЗ»

— Сергей Юров.

Машины выгружают снег в местах временного складирования в районе улиц Кожедуба в микрорайоне Авиаторов и улицы Ласточкин проезд в микрорайоне Заря.