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Мост через реку Пехорку от улицы Евстафьева до микрорайона Южный построили в Балашихе
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Мост через реку Пехорку от улицы Евстафьева до микрорайона Южный построили в Балашихе 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
Новый мост через реку Пехорку, соединяющий улицу Евстафьева с микрорайоном Южный, построили в Балашихе. Об этом сообщил руководитель проекта по экологической реабилитации реки Пехорки Андрей Дымов.
Инициатором строительства стала компания
«МСУ-1»
— генеральный подрядчик экологической реабилитации реки Пехорки и ее притока Малашки в Балашихе.
В процессе работ по экологической реабилитации реки Пехорки мы увидели, что старый мост находится в аварийном состоянии, и решили собственными силами восстановить переправу. На его сооружение ушло около недели. Для Балашихи он обошелся абсолютно бесплатно. Это подарок жителям от нашей организации
— Андрей Дымов.
Он добавил, что мост представляет собой настил из бруса и перила. Для его строительства использовалась лиственница, потому что у этой породы прочная древесина. Андрей Дымов рассказал, что старый мост подрядная организация демонтирует в июне — до окончания нереста организация не может вести на реке никаких работ.
«Эта конструкция нигде не числилась на балансе, поэтому за бюджетные средства, к сожалению, мы не могли ее отремонтировать. Она могла повлечь несчастные случаи, потому что была в очень плохом состоянии. У жителей этот мост пользуется большой популярностью», — рассказала консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации Балашихи Светлана Маренинова.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что экологическую реабилитацию реки Пехорки и ее притока реки Малашки планируют завершить в 2018 году. Всего будет очищено более 21 километра русла. Со дна будут подняты иловые отложения, по берегам убраны сухостойные деревья и кустарники, мешающие току реки.
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