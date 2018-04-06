Мост через реку Пехорку от улицы Евстафьева до микрорайона Южный построили в Балашихе

Новый мост через реку Пехорку, соединяющий улицу Евстафьева с микрорайоном Южный, построили в Балашихе. Об этом сообщил руководитель проекта по экологической реабилитации реки Пехорки Андрей Дымов.

Инициатором строительства стала компания

«МСУ-1»

— генеральный подрядчик экологической реабилитации реки Пехорки и ее притока Малашки в Балашихе.

В процессе работ по экологической реабилитации реки Пехорки мы увидели, что старый мост находится в аварийном состоянии, и решили собственными силами восстановить переправу. На его сооружение ушло около недели. Для Балашихи он обошелся абсолютно бесплатно. Это подарок жителям от нашей организации

— Андрей Дымов.

Он добавил, что мост представляет собой настил из бруса и перила. Для его строительства использовалась лиственница, потому что у этой породы прочная древесина. Андрей Дымов рассказал, что старый мост подрядная организация демонтирует в июне — до окончания нереста организация не может вести на реке никаких работ.

«Эта конструкция нигде не числилась на балансе, поэтому за бюджетные средства, к сожалению, мы не могли ее отремонтировать. Она могла повлечь несчастные случаи, потому что была в очень плохом состоянии. У жителей этот мост пользуется большой популярностью», — рассказала консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации Балашихи Светлана Маренинова.