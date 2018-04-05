Строительство газовой котельной в микрорайоне Северный в Балашихе начнется в 2019 году

Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

Котельная, которая на данный момент обслуживает микрорайон Северный, к сожалению, уже не соответствует современным требованиям. Поэтому в этом году мы начинаем проектирование новой газовой котельной на 20 мегаватт. К строительству планируем приступить в 2019 году

Он добавил, что новая котельная позволит обеспечить теплом и горячей водой многоквартирные дома, социальные объекты и производственно-бытовые здания всего микрорайона Северный. На ее строительство выделено более 169 миллионов рублей, из которых 139 миллионов рублей из областного бюджета и около 30 миллионов рублей из городского бюджета.

По словам Сергея Юрова, в 2018 году в микрорайоне Северный также запланированы работы по капительному ремонту наружных водопроводных сетей и линий наружного освещения.