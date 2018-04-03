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Назван виновник провала асфальта на улице Ильинской в Нижнем Новгороде
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Назван виновник провала асфальта на улице Ильинской в Нижнем Новгороде 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Виновником деформации асфальта у дома №49 на улице Ильинской стала частная организация, которая выполняла устройство кабельного колодца связи. Работы проводились без разрешений, сообщила администрация города.
«Подрядная организация провела работы несанкционированно, в период мартовских праздников. На тот момент температурные значения были отрицательными, а в холодное время уплотнить грунт качественно и без последствий невозможно. Свою вину компания признала. В настоящее время наши специалисты составляют протокол о привлечении подрядчика к административной ответственности», — рассказал начальник управления административно-технического и муниципального контроля Иван Соловьев.
Нарушители уже начали восстановительные работы, а при наступлении устойчивых положительных температур участок вокруг колодца сетей связи будет заасфальтирован. Качество работ проверят с помощью спецлаборатории департамента благоустройства и дорожного хозяйства.
Напомним, что ранее было принято решение ремонтировать дороги и коммуникации под ними одновременно.
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