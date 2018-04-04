Приморские власти попросили продлить временный порядок установки «ГЛОНАСС»

Первого января 2017 года вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Как сообщает администрация края, в Приморье большая часть автомобилей импортирована из Японии. Для того чтобы ввозимые машины попадали под действие технического регламента и могли быть выпущены в обращение таможней, был разработан временный порядок действий и установки на них системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

По данным администрации, с 1 июля 2018 года временный порядок прекратит свое действие и постановка на учет привезенных из-за рубежа машин станет невозможной, поскольку пока действия при оборудовании системой «ЭРА-ГЛОНАСС» подержанных иномарок не прописаны законодательно.

"Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко направил обращение в правительство Российской Федерации с предложением продлить срок временного порядка действий при выпуске в обращение транспортных средств, ввозимых на территорию страны, до принятия соответствующего законопроекта", — говорится в сообщении.

В обращении правительству врио губернатора просит продлить срок действия временного порядка установки «до принятия подзаконных актов, регулирующих порядок применения требований технического регламента в отношении подержанных иностранных автомобилей».