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Приморские власти попросили продлить временный порядок установки «ГЛОНАСС»
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Приморские власти попросили продлить временный порядок установки «ГЛОНАСС» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко направил обращение в правительство России продлить временный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает пресс-служба администрации края.
Первого января 2017 года вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Как сообщает администрация края, в Приморье большая часть автомобилей импортирована из Японии. Для того чтобы ввозимые машины попадали под действие технического регламента и могли быть выпущены в обращение таможней, был разработан временный порядок действий и установки на них системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
По данным администрации, с 1 июля 2018 года временный порядок прекратит свое действие и постановка на учет привезенных из-за рубежа машин станет невозможной, поскольку пока действия при оборудовании системой «ЭРА-ГЛОНАСС» подержанных иномарок не прописаны законодательно.
"Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко направил обращение в правительство Российской Федерации с предложением продлить срок временного порядка действий при выпуске в обращение транспортных средств, ввозимых на территорию страны, до принятия соответствующего законопроекта", — говорится в сообщении.
В обращении правительству врио губернатора просит продлить срок действия временного порядка установки «до принятия подзаконных актов, регулирующих порядок применения требований технического регламента в отношении подержанных иностранных автомобилей».
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