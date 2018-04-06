Пропавших в Воронеже двоих коллег нашли в лесополосе убитыми

Следователи уже раскрыли дело.

Пропавших в Воронеже двоих мужчин 18 лет и 31 года случайные прохожие нашли мёртвыми в лесополосе в Тепличном в среду, 4 апреля. На телах горожан были следы насильственной смерти, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следователей, ещё до обнаружения тел СК возбудил два уголовных дела об убийстве и объединили их в одно производство — поскольку пропавшие были знакомы, и их в последний раз видели вместе. Силовикам удалось задержать троих подозреваемых в убийстве в возрасте 31, 35 и 46 лет.

По предварительным данным, 23 марта 2018 года подозреваемые выпивали в гараже гаражно-строительного кооператива в Советском районе. Вечером двое пошли в магазин за алкоголем и по дороге встретили 18-летнего Константина Р. и 31-летнего Кирилла Б., у которых спиртное было с собой. Компании объединились, но в ночь на 24 марта мужчины поссорились, произошла драка. Когда коллеги уже лежали на земле, 31-летни мужчина зашел в гараж, взял кувалду и поочерёдно бил ей по голове оппонентов. От травм те скончались на месте.

После этого троица скрылась, оставив тела погибших на территории ГСК, но через некоторое время вернулись и втроём перенесли тела убитых в машину и перевезли их в лесополосу Тепличного.

— Следователями СК совместно с полицейскими и сотрудниками СОБР Управления Росгвардии проведены обыски в жилище подозреваемых, осмотрено место совершения преступления, изъято предполагаемое орудие преступления — кувалда. Осмотрены автомобили, находящиеся в пользовании подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказал и.о. руководителя следственного отдела по Советскому району регионального управления СКР Юрий Йовдий.