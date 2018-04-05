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Избиение получавшего угрозы правозащитника в Дагестане сочли хулиганством
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Избиение получавшего угрозы правозащитника в Дагестане сочли хулиганством 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Полиция Дагестана возбудила уголовное дело по факту нападения на главу регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Сиражутдина Дациева, сообщили ТАСС в в пресс-службе республиканского МВД.
Неизвестные напали на Дациева 28 марта возле дома в Махачкале. Его ударили по голове и продолжили избивать, когда он упал,. Врачи диагностировали у правозащитника сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, неделю он пролежал в больнице.
«Возбуждено уголовное дело по статье 115 части 2 пункта «а» УК России ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений")», — сказал собеседник агентства.
Преступления по данной статье квалифицируются как небольшой тяжести. Самое распространенное наказание — штраф, исправительные или обязательные работы.
Дагестанские правозащитники начали сообщать о преследованиях еще после задержания и последующего ареста главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева по обвинению в незаконном обороте наркотиков. 17 января неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Назрани в Ингушетии, а 22 января в Махачкале сгорел принадлежащий правозащитному центру автомобиль. На следующий день работникам организации поп СМС стали поступать угрозы убийством. Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская в разговоре с «Радио Свобода» отмечала, что лично Дациев неоднократно получал угрозы, в том числе от дагестанских силовиков.
Сотрудники «Мемориала» считают, что с начала года их пытаются выдавить из Северного Кавказа. В организации также уверены, что дело Титиева сфабриковано.
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