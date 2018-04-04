После нападения на главу «Мемориала» в Дагестане возбудили дело

МАХАЧКАЛА, 4 апреля. / ТАСС /. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения на главу отделения "Мемориала" в Дагестане Сиражудина Дациева, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе республиканского МВД

"По факту нападения на Сиражудина Дациева в Махачкале возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч.2 п. «а» УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений)", — сказал представитель МВД.

Ранее в среду ТАСС в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ), где находился правозащитник, сообщили, что Дациеву оказали всю необходимую помощь. В среду его выписали. По словам представителя РКБ, Дациев поступил с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.

В конце марта в Махачкале на главу дагестанского отделения «Мемориала» напали неизвестные.