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После нападения на главу «Мемориала» в Дагестане возбудили дело
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После нападения на главу «Мемориала» в Дагестане возбудили дело 

ТАСС 55 минут назад
МАХАЧКАЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения на главу отделения "Мемориала" в Дагестане Сиражудина Дациева, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе республиканского МВД.
"По факту нападения на Сиражудина Дациева в Махачкале возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч.2 п. «а» УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений)", — сказал представитель МВД.
Ранее в среду ТАСС в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ), где находился правозащитник, сообщили, что Дациеву оказали всю необходимую помощь. В среду его выписали. По словам представителя РКБ, Дациев поступил с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.
В конце марта в Махачкале на главу дагестанского отделения «Мемориала» напали неизвестные.
Член правления международной организации Олег Орлов сообщал ТАСС, что Дациев и другие сотрудники общества неоднократно получали угрозы. Он рассказал, что в ночь с 22 на 23 января был сожжен автомобиль «Мемориала» в Махачкале, а затем пришли sms-сообщения с требованиями прекратить деятельность.
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