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Более трети перевозчиков Подмосковья внедрили сервис по оплате проезда банковскими картами
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Более трети перевозчиков Подмосковья внедрили сервис по оплате проезда банковскими картами 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сервис по оплате проезда банковскими картами в Подмосковье запущен в автобусах 55 компаний-перевозчиков из 160, действующих в регионе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время, помимо ГУП МО «Мострансавто», транспортное обслуживание населения осуществляют 159 перевозчиков. 63 транспортные организации начали необходимые процедуры для запуска нового сервиса, из них 54 компании уже имеют возможность приема к оплате банковских карт», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сервис по оплате проезда банковскими картами в Подмосковье стартовал в декабре 2017 г. К началу марта свои автобусы для бесконтактной оплаты проезда оборудовала компания «Мострансавто». По данным перевозчика, по итогам марта новым способом оплаты воспользовались более 71 тыс. пассажиров.
«С 26 марта 2018 г. возможность приема к оплате банковских карт доступна для всех перевозчиков Московской области. Для реализации данной возможности перевозчику необходимо обновить программное обеспечение терминального оборудования до «последней» версии и получить банковский идентификатор к каждому терминалу. Техническую поддержку при обновлении версии программы и получении идентификаторов осуществляет оператор системы безналичной оплаты проезда — АО «УЭК», — напомнили в пресс-службе ведомства, отметив, что в число компаний, которые обеспечили прием банковских карт входят ГУП МО «Мособлэлектротранс», МП «Химкиэлектротранс», МУП «Подольский троллейбус». В ближайшее время новую опцию запустит и МУП «Видновский троллейбусный парк».
В министерстве также сообщили, что с 26 марта около 1,3 тыс. пассажиров воспользовались новой услугой у коммерческих перевозчиков.
«В ближайшее время для информирования населения будет проведена информационная компания, а транспортные средства, в которых уже возможно воспользоваться новой услугой, будут обозначены соответствующим стикером на борту», Формирование стоимости проезда, а также предоставление скидок и льгот, при проезде по маршрутам, обслуживаемым по нерегулируемым тарифам, относится к компетенции транспортных организаций», — заключили в министерстве.
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