Ижевск. Удмуртия. Часть проспекта Калашникова в Ижевске отремонтируют по гарантии. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас на участке дороги имеются три дефекта.
«В рамках гарантийных обязательств — а они составляют 2 года — все выявленные дефекты будут устранены. К гарантийным работам подрядчик приступит после установления плюсовой температуры», — говорится в сообщении.
Отметим, что в прошлом году стоял вопрос о закрытии проезда на аварийном участке по предписанию ГИБДД. Муниципалитетом было принято решение о проведении ремонтных работ за счет сэкономленных средств в рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети.