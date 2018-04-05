Часть проспекта Калашникова в Ижевске отремонтируют по гарантии

Ижевск. Удмуртия. Часть проспекта Калашникова в Ижевске отремонтируют по гарантии. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас на участке дороги имеются три дефекта.

«В рамках гарантийных обязательств — а они составляют 2 года — все выявленные дефекты будут устранены. К гарантийным работам подрядчик приступит после установления плюсовой температуры», — говорится в сообщении.