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Часть проспекта Калашникова в Ижевске отремонтируют по гарантии
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Часть проспекта Калашникова в Ижевске отремонтируют по гарантии 

ИА «Сусанин» 5 апреля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Часть проспекта Калашникова в Ижевске отремонтируют по гарантии. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас на участке дороги имеются три дефекта.
«В рамках гарантийных обязательств — а они составляют 2 года — все выявленные дефекты будут устранены. К гарантийным работам подрядчик приступит после установления плюсовой температуры», — говорится в сообщении.
Отметим, что в прошлом году стоял вопрос о закрытии проезда на аварийном участке по предписанию ГИБДД. Муниципалитетом было принято решение о проведении ремонтных работ за счет сэкономленных средств в рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети.
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