На первый взгляд: отремонтированные в прошлом году в Ижевске дороги пережили зиму

Ижевск. Удмуртия. Отремонтированные в прошлом году в Ижевске дороги благополучно пережили зиму. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, в 2017 году по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 35 участков в Ижевске и еще 13 на республиканских дорогах в радиусе 100 км от столицы.

С приходом весны специальная дорожная комиссия проверяет, как «перезимовал» асфальт. В состав комиссии входят председатель регионального правительства Ярослав Семенов , представители профильного министерства, управлений администрации Ижевска, подрядчиков, общественных организаций «Автомобильная Удмуртия» и «Автомобилисты Удмуртии».

На первом этапе, до окончательного схода снега и высыхания почвы, эксперты проводят визуальный контроль, позволяющий обнаружить и зафиксировать наличие трещин, участков застоя воды, появившихся в результате нарушения дорожного покрытия, и других крупных дефектов.

В течение ближайших двух недель комиссия объедет все участки, отремонтированные по проекту «Безопасные и качественные дороги». 7 апреля были осмотрены первые четыре участка ижевских дорог: улица Пушкинская (от улицы Ленина до переулка Широкий), 30 лет Победы (от Кирова до 50 лет ВЛКСМ), Удмуртская (от 10 лет Октября до Воткинского шоссе), 9 Января (от Воткинского шоссе до 10 лет Октября). Значительных дефектов не выявлено.

«По результатам визуального контроля сделан предварительный вывод: на каждом из участков конструкция полотна соответствует нормативу. Следующим этапом оценки станет инструментальный контроль дорожного покрытия. В результате комплексных контрольных мероприятий мы получим полное представление о качестве работы подрядчиков и об эффективности использования той или иной технологии», — отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

С оценкой состояния гарантийных участков согласились представители общественных организаций Удмуртии. «Те дороги, что ремонтировались в прошлом году по проекту „Безопасные и качественные дороги“ хорошо пережили зиму», — прокомментировал руководитель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

Председатель региональной общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Тайгаров отметил актуальность текущей работы: «Выезды на объекты, стартовавшие сегодня, позволят выявить ещё до начала дорожного сезона-2018 недочёты предыдущих периодов, устранение которых позволит реально улучшить качество работ в перспективе. Так, сегодня мы обратили внимание на швы в асфальте — и дали рекомендации по более широкому использованию битумной ленты, что в будущем позволит продлить срок жизни покрытия».

Участники комиссии также обратили внимание, что работа по оценке качества дорожного полотна не ограничится объектами проекта «Безопасные и качественные дороги». С 15 апреля специалисты профильных служб администрации Ижевска начинают ежедневные рейды по всем гарантийным дорогам города. Присоединиться к работе комиссии и ознакомиться с результатами оценки могут общественники и неравнодушные граждане.