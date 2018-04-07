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Сына Шона Пенна и Робин Райт выпустили из тюрьмы
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Сына Шона Пенна и Робин Райт выпустили из тюрьмы 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В штате Небраска освободили из-под ареста Хоппера Пенна, сына американских актеров Шона Пенна и Робин Райт. Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, сын актеров обвинялся в хранении наркотиков. Автомобиль, в котором находились Хоппер и его подруга, в начале нынешней недели остановил полицейский. В результате проверки он обнаружил в салоне 14 граммов марихуаны, четыре таблетки амфетамина и три грамма грибов.
Сообщается, что в штате Небраска хранение запрещенных веществ является уголовным преступлением, за которое можно попасть в тюрьму сроком до двух лет и заплатить штраф в размере $10 тыс. Хоппер и его подруга были отпущены под залог $25 тыс. за каждого.
Ранее сообщалось, что власти штата предъявили Хопперу Пенну обвинения в хранении наркотиков.
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