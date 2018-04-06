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Педофил развратил 17-летнюю школьницу в Ломоносове
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Педофил развратил 17-летнюю школьницу в Ломоносове 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Ломоносове разыскивают педофила, надругавшегося над 17-летней школьницей, ученицей 11-го класса, передает АН «Оперативное прикрытие».
Инцидент произошел еще 10 ноября прошлого года у дома №37/3 по Ораниенбаумскому проспекту, однако в полицию мать пострадавшей обратилась только сейчас.
По словам 47-летней женщины, неизвестный напал на ее дочь и совершил с ней развратные действия сексуального характера.
Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку по заявлению. Личность и местонахождение злоумышленника устанавливаются.
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