Педофил развратил 17-летнюю школьницу в Ломоносове

В Ломоносове разыскивают педофила, надругавшегося над 17-летней школьницей, ученицей 11-го класса, передает АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел еще 10 ноября прошлого года у дома №37/3 по Ораниенбаумскому проспекту, однако в полицию мать пострадавшей обратилась только сейчас.

По словам 47-летней женщины, неизвестный напал на ее дочь и совершил с ней развратные действия сексуального характера.