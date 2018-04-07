В мэрии Екатеринбурга посчитали, сколько баров и ресторанов закрылось за год

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги развития рынка общественного питания в 2017 году. Как следует из доклада вице-мэра по работе потребительского рынка Владимира Боликова, за год в Екатеринбурге закрылось 249 ресторанов, баров и кафе.

«Объекты закрыты в связи с низкой рентабельностью и проведением капитальных ремонтов», — говорится в докладе.

На данный момент в Екатеринбурге работает 2322 заведений общепита.

Кроме того, за год в рамках проекта «Кухня на любой вкус» в городе открылось 51 кафе, баров и ресторанов. Например, «БарБорис», «Мой», «Улетели», «Знакомая кухня» и другие. После реконструкции свои двери открыли 90 заведений, например, «Гранд Урюк» и «Дружба».

Ранее мы рассказывали, что в 2017 году в уральской столице закрылись колбасная фабрика и хладокомбинат, а также семь автосалонов.