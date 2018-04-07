Присваивал деньги, катался на «Майбахе»: Волочкова перечислила претензии к экс-водителю

Анастасия Волочкова выступила в суде с обвинениями в адрес своего бывшего водителя Александра Скиртача . С ее слов, он быстро втерся в ее доверие. Однако активность и инициативность водителя в вопросах, не имеющих отношения к его прямым обязанностям — а именно в финансовых — должна была рано или поздно вызвать подозрения.

Балерину с Александром познакомила ее помощница. Скиртачу выдали зарплату в 80 тысяч рублей. Судя по всему, этого было мало водителю, у которого был «свой таксопарк» и свои шоферы — они иногда возили Скиртача.

Как пишет « Комсомольская правда », Волочкова рассказала о нескольких случаях, когда Скиртач брал на себя финансовые дела, а потом оказывалось, что деньги не пришли по назначению.

Так, однажды инвестор выделил на благотворительное шоу Волочковой 300 тысяч рублей. Скиртач вызвался самостоятельно съездить за деньгами и привез только 250 тысяч. Поблагодарить спонсора Волочкова еще некоторое время не могла, а однажды по указанному номеру зазвонил планшет Александра, утверждает балерина. «Я сделала вид, что ничего не заметила. Хотя другая бы на моем месте взяла бы планшет и ударила бы Скиртача по голове», — поведала она. В итоге 50 тысяч рублей Скиртач, по словам Волочковой, ей так и не вернул.

Балерина говорит, что водитель не вернул ей и 90 тысяч, выделенные на оплату задолженности за ее питерскую квартиру — тот сказал, что платеж якобы не прошел, и долг на жилье так и остался.

При этом балерина не скупилась, когда ее сотруднику требовалась та или иная финансовая помощь. Она утверждает, что Скиртач обманул ее, рассказав о похоронах своей матери — Волочкова отдала ему деньги, которые ждал ее концертный коллектив.

Среди других претензий — заявление Волочковой, что Скиртач пользовался ее « Майбахом » в личных целях — по легенде, возил на ТО, а по факту вернул в аварийном состоянии. По словам балерины, он же украл ее ноутбук и получил доступ к документам Волочковой, которые потом попали в Сеть. Причем балерина настолько доверяла Скиртачу, что он едва не вывел деньги с ее банковского счета.

Скиртач несколько месяцев провел в СИЗО , а сейчас, как отмечает издание, он под домашним арестом. Жена Скиртача в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ объяснила его конфликт с Волочковой иначе. Якобы балерина хотела интимной близости, а тот отказал, обидев женщину, пишет «Ура.ру».

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