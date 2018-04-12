«Придется вгрызаться в землю»: на Московском шоссе измерят колеи

Подрядчик реконструкции Московского шоссе в Самаре назвал сроки устранения провалов плитки на тротуарах.

— Сейчас планомерно устраняются более крупные по площади участки. Затем приступим к мелким. Ориентировочный срок устранения всех недочетов — 2–3 недели, — рассказали представители компании «Самаратрансстрой».

Более масштабные работы по всей видимости будут проводить на проезжей части. Это связано с появлением колейности на некоторых участках. Ситуацию обсудили на заседании в правительстве Самарской области.

— Раз колейность возникла, значит, есть нарушение технологии. Делайте замеры, привлекайте институты. Верхним слоем не ограничитесь, придётся «вгрызаться в землю», — поручил региональному Минтрансу врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

Реконструкцию Московского шоссе начали в 2014 году. Сначала работы шли на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта, заменили бордюрный камень, обновили старые и организовали новые пешеходные дорожки, поменяли опоры освещения. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.

Второй этап реконструкции — от проспекта Кирова до 23-го километра. Он включал в себя строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Движение по второму тоннелю в обе стороны открыли 23 июля. Машины по развязке на пересечении Московского шоссе и Кирова пустили в начале сентября.