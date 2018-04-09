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Провал в Дзержинском районе Волгограда нашел своего хозяина
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Провал в Дзержинском районе Волгограда нашел своего хозяина 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградские коммунальщики нашли ответственного за растущий на глазах провал асфальта во дворе Дзержинского района.
— Год назад на Тургенева, 10а работали мы, — рассказали в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения». — Но о появившихся там ямах узнали только от вас — местные жители заявок не оставляли. Восстановим асфальт в ближайшее время.
О серьезном провале асфальта V1.ru писал еще в выходные. Местные жители уверены, что коммунальщики сэкономили на ремонте и забыли положить слой щебенки.
Накануне у солидной ямы посреди двора появилась «подруга».
— Самое ужасное, что эти две дырки находятся прямо рядом с детской площадкой, — говорит одна из местных жительниц. — Дети катаются на велосипедах, самокатах. Теперь нужно быть предельно внимательным, чтобы кто-нибудь не расшибся. До этого у нас был один из самых благоустроенных дворов на всем Ангарском. Очень неприятно смотреть, во что превратился двор после безалаберного отношения к работе.
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