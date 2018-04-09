Tesla отзывает в Китае свыше 8 тыс. Model S из-за проблем с рулевой рейкой

ШАНХАЙ, 9 апреля. / ТАСС /. Компания Tesla отзывает на китайском рынке 8 тыс. 898 электромобилей Model S из-за возможных дефектов в работе механизма рулевой рейки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Государственного управления по контролю за качеством, проверке и карантину КНР.

Отзыв начнется с 28 июня и затронет импортированные в страну автомобили, произведенные в период с 2013-го по 2016 год. В заявлении контролирующего ведомства указывается, что отзыв связан с опасениями относительно надежности работы механизма рулевой рейки. Существует вероятность коррозии под воздействием внешней среды одного из болтов, что может привести к некорректной работе усилителя рулевого механизма и потенциально представлять опасность во время движения.

Производитель обязуется бесплатно устранить все технические проблемы.