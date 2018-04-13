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Предприниматели Красноярска подают в суд на мэрию из-за сноса павильонов
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Предприниматели Красноярска подают в суд на мэрию из-за сноса павильонов 

АиФ Красноярск 37 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Арбитражный суд Красноярского края поступило 10 заявлений от предпринимателей об оспаривании действий администрации Центрального района города из-за сноса павильонов.
Напомним, согласно постановлению администрации, в центре исчезнут 35 торговых точек: с улицы Вейнбаума, на остановке «Театр оперы и балета»: на Карла Маркса, у остановки «Перенсона» и возле гостиницы «Октябрьская». Договоры аренды земли с предпринимателями истекли, их продлять не стали, если они сами не уберут павильоны, после 15 мая их снесут принудительно. На их месте будет озеленение.
«По мнению заявителей, ответчик (администрация Центрального района — ред.) действует в обход закона, в административном порядке пытаясь демонтировать павильоны истцов, не соблюдая процедуру выявления самовольно установленных объектов, тогда как вопрос о продлении сроков размещения торговых объектов является предметом судебных разбирательств в рамках других дел, находящихся в производстве арбитражного суда», — сообщают в суде.
Заявители просят суд признать незаконными демонтаж спорных павильонов. В настоящее время рассматривается вопрос о принятии заявлений к производству. На это потребуется 5 дней.
АиФ Красноярск: последние новости
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