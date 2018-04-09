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Владельцы павильонов в Красноярске перекрыли дорогу и митингуют
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Владельцы павильонов в Красноярске перекрыли дорогу и митингуют 

АиФ Красноярск 15 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Владельцы павильонов возле краевой больницы на улице Партизана Железняка в краевом центре перекрыли проезжую часть и устроили митинг против сноса торговых точек.
Митингующие требуют остановить снос павильонов. На место приехали и другие предприниматели, чтоб поддержать коллег. Очевидцы рассказывают, что снос начался ещё ночью, но сейчас работы приостановлены. Краны стоят на месте, но пока не работают.
Напомним, администрация Красноярска приняла решение ликвидировать павильоны, так как у их владельцев кончился срок аренды. Многие из предпринимателей не согласились с решением и подали заявление в суд. Сейчас дела находятся на рассмотрении в суде.
На прошлой неделе стало известно, что демонтаж ларьков на территории возле краевой больницы и на остановке «Перенсона» должен произойти в течение 7 дней.
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