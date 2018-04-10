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Во дворах Красноярска снесут более 20-ти павильонов
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Во дворах Красноярска снесут более 20-ти павильонов 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В красноярских дворах планируют снести более двадцати павильонов, собственники которых не оформили договор аренды земли.
Как сообщают в УК «ЖСК», владельцы ларьков не платят за использование придомовой земли. За 30-ть дней они будут уведомлены, что необходимо демонтировать сооружения. В противном случае это сделает УК.
«Придомовой территорией распоряжаются только собственники жилья. Сообща они должны принять решение, что там расположится: детская площадка или торговая точка, которая будет приносить дому прибыль. Ведь арендная плата, полученная от размещения павильона, перечисляется на текущий счёт дома и является хорошим подспорьем для накопления денег на текущие ремонты», — отметил заместитель гендиректора по экономической безопасности УК Владислав Мешков.
Под снос попали 22 павильона в Железнодорожном, Октябрьском, Кировском, Советском и Свердловском районах. Это магазины «Овощи-фрукты», «Мороженое», «Пивной причал», «Ремонт обуви», «Абанские полуфабрикаты», и др.
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