Мэрия купит для Екатеринбурга пять новых трамваев

Мэрия Екатеринбурга в этом году планирует закупить пять новых трамваев. Об этом на пресс-конференции заявил вице-мэр Екатеринбурга по вопросам транспорта, благоустройства и экологии Евгений Архипов . Вагоны приобретают в связи со строительством ветки в Верхнюю Пышму.

— Закупка будет произведена через аукцион. Кто победит в нем, покажет конкурсная процедура, — сказал Архипов.

По его словам, в мэрии предполагают, что Уралтрансмаш , который производит трамваи в Екатеринбурге, также примет участие в конкурсе.

От модернизации старых чешских трамваев городские власти отказались. Это дорого и не позволит переделать трамваи в полностью низкопольные. Так, модернизация одного вагона стоит 24 млн рублей, а по госпрограмме один новый трамвай обойдётся в 17-18 млн рублей.

В этом году должны купить 2 новых поезда метро из четырёх вагонов. Также два поезда отправят на модернизацию. В планах мэрии и покупка новых троллейбусов. Цена вопроса — 10-11 млн за машину. К вопросу покупки «рогатых» планируют вернуться после окончания лизинговых выплат за новые автобусы. За последние годы в парке МОАП появилось 169 новых машин.