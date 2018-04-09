Ещё
Источник: в администрацию Серпуховского района Подмосковья вновь пришли с обысками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Источник: в администрацию Серпуховского района Подмосковья вновь пришли с обысками 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пришли с обысками в администрацию Серпуховского района Московской области, в настоящее время там проходит выемка документации. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В администрации Серпуховского района сейчас проводятся следственные действия, изымается документация. По предварительной информации, они связаны с махинациями с землей", — сказал ТАСС собеседник агентства, не уточнив, возбуждено ли уголовное дело.
5 апреля в администрации также прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы за последние 10 лет. Предположительно, следственные действия были связны с отмыванием денег через подставной фонд.
ТАСС: последние новости
Tesla отзывает в Китае свыше 8 тыс. Model S из-за проблем с рулевой рейкой В Чечне в 2018 году планируют обновить более 20 км федеральной трассы В Москве могут приглушить подсветку рекламных щитов, чтобы не отвлекать водителей
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией38
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»23
Гаишник не достучался до Бастрыкина80
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику7
Пьяный кандидат наук ехал по встречке4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение