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В администрации Серпуховского района рассказали, с чем связывают обыски
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В администрации Серпуховского района рассказали, с чем связывают обыски 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Обыски в администрации Серпуховского района Подмосковья, которые вновь прошли сегодня, в пресс-службе администрации связывают с видеообращением главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.
Шестун разместил сегодня в Youtube запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что вместе с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает.
"Что искали, нам ничего не говорят. Мы к ним подходим, спрашиваем, они говорят — без комментариев. Мы связываем это с видеообращением главы нашего района, которое он сегодня разместил в интернете", — рассказали в пресс-службе.
Длились обыски, как сообщили в пресс-службе, с 11.00 до 17.00.
"Снимать запрещали, отнимали у наших сотрудников телефоны и заставляли стирать, выдворяли из помещения. Были в масках, что противозаконно, потому что это не антитеррористическая информация, без опознавательных знаков, без шевронов. Сколько их было точно, сказать сложно, но «во всяком случае больше, чем 5 апреля», — добавили в пресс-службе.
Ранее обыск проводился 5 апреля, по данным властей, в ходе него были изъяты документы за 2007-2008 годы. Правоохранительные органы информацию не комментировали
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