В администрации Серпуховского района рассказали, с чем связывают обыски

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости . Обыски в администрации Серпуховского района Подмосковья, которые вновь прошли сегодня, в пресс-службе администрации связывают с видеообращением главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна

Шестун разместил сегодня в Youtube запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым , в котором Шестуну говорят, что вместе с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает.

"Что искали, нам ничего не говорят. Мы к ним подходим, спрашиваем, они говорят — без комментариев. Мы связываем это с видеообращением главы нашего района, которое он сегодня разместил в интернете", — рассказали в пресс-службе.

Длились обыски, как сообщили в пресс-службе, с 11.00 до 17.00.

"Снимать запрещали, отнимали у наших сотрудников телефоны и заставляли стирать, выдворяли из помещения. Были в масках, что противозаконно, потому что это не антитеррористическая информация, без опознавательных знаков, без шевронов. Сколько их было точно, сказать сложно, но «во всяком случае больше, чем 5 апреля», — добавили в пресс-службе.