Еще 99 семей, пострадавшие от паводка, получили выплаты под Волгоградом

За минувшие сутки еще 99 семей получили выплату за поврежденное паводком имущество — таким образом, материальную помощь уже получили в общей сложности 193 семьи.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, специальная комиссии, в которую вошли представители центров соцзащиты, органов местного самоуправления, спасатели, правоохранители, депутаты и общественники, обследовали более 1 400 домов, пострадавших от паводка. В настоящее время они продолжают работать на территориях, где вода уже отступила. Обследования пройдут во всех подтопленных населенных пунктах. Добавим, что представители комиссий также помогают пострадавшим от разгула стихии семьям оформить необходимые для получения выплат документы.

Спасатели и представители органов местного самоуправления продолжают ликвидировать последствия паводка в Киквидзенском, Фроловском, Еланском, Ольховском, Новоаннинском, Иловлинском, Алексеевском, Руднянском и Михайловском районах.