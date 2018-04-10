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Под Волгоградом 94 семьи, пострадавшие от паводка, получили выплаты
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Под Волгоградом 94 семьи, пострадавшие от паводка, получили выплаты 

АиФ Волгоград 1 час назад
Первые 94 волгоградские семьи, дома которых оказались подтопленными в результате половодья, получили выплаты в понедельник, 9 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональной администрации, специалисты обследовали уже 1 045 домов в девяти районах области. Пока комиссии работают на территориях, где вода уже отступила. Поэтапно она обследует все подтопленные дома. Нанесенный ущерб специалисты определяют в индивидуальном порядке. Представители комиссий помогают пострадавшим от паводка в оформлении необходимых для получения выплат документов. Людям при необходимости восстанавливают уничтоженные стихией бумаги.
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