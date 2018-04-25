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Алтайские власти планируют получить 390 млн руб. на компенсации пострадавшим от паводка
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Алтайские власти планируют получить 390 млн руб. на компенсации пострадавшим от паводка 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Алтайская правда
БАРНАУЛ, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Алтайского края направили в правительство РФ заявку на получение 390 млн руб. из федерального бюджета на оказание материальной помощи более 18 тыс. пострадавшим от паводка, сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.
В Алтайском крае 22 апреля был снят режим ЧС, введенный из-за паводка 27 марта. Почти за месяц подтопления произошли в 217 населенных пунктах 38 муниципальных образований, вода зашла более чем в 3 тыс. домов и на территорию более 8 тыс. приусадебных участков. Ущерб нанесен более 21,2 тыс. граждан.
"Более 18 тыс. пострадавших обратились за оказанием единовременной материальной и финансовой помощи. Заявку на выделение более 390 миллионов рублей из федерального бюджета направлена в правительство РФ. Суммы выплат -10, 50, 100 тыс. рублей в зависимости от ущерба", — сообщили в пресс-службе администрации края.
Пострадавшим от подтопления через пункты сбора гуманитарной помощи передали одежду и обувь, предметы первой необходимости на сумму более 1 миллиона рублей. Также в пункты поступали продукты, вода в бутылках, постельные принадлежности на сумму более 900 тыс. рублей. Организован сбор средств для пострадавших от паводка через региональное отделения Российского детского фонда — туда для жителей подтопленных территорий уже поступило более 1 миллиона рублей.
Как сообщалось ранее, паводок нанес ущерб дорожной инфраструктуре края на сумму около 800 млн рублей, сельскому хозяйству — на сумму более 26 млн рублей.
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