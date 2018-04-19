Ещё
МЧС: в Алтайском крае не осталось подтопленных из-за паводка домов
Далее:
Читайте также:
Ещё

МЧС: в Алтайском крае не осталось подтопленных из-за паводка домов 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Амител
БАРНАУЛ, 19 апреля. /ТАСС/. Паводок отступил от вех жилых домов в Алтайском крае, пока вода стоит лишь на 15 приусадебных участках, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Подтоплены 15 приусадебных участков в Баевском районе — там, где ранее никогда не топило, а подтопленных домов в регионе не осталось. Мы надеемся, что уже к концу недели режим ЧС будет снят, но мы будем готовиться ко второй волне паводка. Пока стоит благоприятная для паводковой ситуации погода — легкое похолодание, но уже в выходные обещают до плюс 13-15 градусов. Фактически весь снег в регионе растаял, реки вскрылись", — сообщили в пресс-службе.
Накануне в крае оставался подтопленным один дом и 99 участков. Спад связан с похолоданием и минусовыми ночными температурами, которые продлятся до конца недели, потепление, по прогнозам, начнется с выходных. Подготовка ко второй волне стихии уже идет — по данным администрации Барнаула, пик подъема воды в реке Обь ожидается в середине мая. Подтоплению может подвергнуться пригородный поселок Затон — там ожидается подъем воды до 6 метров при критической отметке 5,4 метра.
Ранее губернатор региона Александр Карлин сообщил, что режим ЧС, введенный в связи с первой волной паводка в Алтайском крае, планируется снять до конца недели. Региональным профильным ведомствам поручено в ближайшее время привести в рабочее состояние все объекты социальной сферы — в первую очередь речь идет о транспортной инфраструктуре. Изучается состояние автомагистралей, создаются документы по их ремонту и восстановлению, известно, что в регионе пострадали 56 мостов. Всего в 2018 году паводок затронул 217 населенных пунктов, ущерб нанесен более чем 21,2 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
Автомобильный пункт пропуска установят на трансграничном мосту между РФ и Китаем Школьник, получивший ножевое ранение на уроке в Иркутске, выписан из больницы Передача участка трассы Сургут - Салехард Росавтодору начнется в 4 квартале 2018 года
Комментарии  Ещё 53 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»64
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Выпуск LADA Vesta приостановлен5
«Range Rover для бедных, » или Что изменилось в Explorer 2018
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение