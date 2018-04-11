Несколько дорог размыло в Алтайском крае из-за паводка

Как сообщили очевидцы, ночью 11 апреля обвалился участок трассы «Топчиха-Фунтики», дорогу перекрыли для всех видов транспорта. По данным Алтайавтодора в Топчихинском районе из-за выхода Алея из берегов также размыло участок дороги «Топчиха-Хабазино-Красноярка-Нагорный», до с. Красноярка можно добраться через Чистюньку и Володарку. Не доезжая до Володарки нужно повернуть налево на дорогу местного значения.

В Завьяловском районе из-за переливов талых вод закрыт для движения участок трассы «Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка» от границы Мамонтовского района до с. Добрая Воля.