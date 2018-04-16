Паводок нанес ущерб аграриям в Алтайском крае на 26 млн рублей

БАРНАУЛ, 16 апреля. / ТАСС /. Ущерб от прошедшего в Алтайском крае паводка составил 26 млн рублей, власти региона рассчитывают получить компенсации ущерба за счет федеральных средств, сообщил на пресс-конференции в понедельник первый заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов

"Мы закончили практически в эти выходные полностью оформление всей документации по ущербу от паводка по линии сельского хозяйства. Завтра наши специалисты летят в Москву, сдадут документы в росцентр для проведения экспертизы. При всем раскладе мы ожидали, что ущерба будет больше, а так, с учетом животноводства и растениеводства, личных подсобных хозяйств (ЛПХ), сумма ущерба оценивается в 26 млн рублей", — сказал Лукьянов.

По словам первого вице-премьера, пока в эту сумму не вошел ущерб от паводка в Тальменском районе региона, где из-за затора на реке Чумыш были подтоплены 95 домов. В зону подтопления в крае попали 11 сельхозпредприятий и 223 личных подсобных хозяйств.

"Может быть, кто-то недоволен (тем, как велся подсчет ущерба), но мы руководствуемся всегда инструктивным материалом и той нормативной базой, которая разработана Минсельхозом РФ , — и по оценке ущерба, и по стоимости животных. По всем вопросам выплат экспертиза в Москве будет проведена, потом будет приниматься соответствующее решение о компенсации ущерба", — отметил Лукьянов.

После решения всех документальных вопросов жители начнут получать компенсации, пояснил Лукьянов. По его словам, паводок не повлияет на сроки посевной кампании, некоторые хозяйства уже начали подготовительные работы. Алтайский край обладает самой большой пашней в стране площадью в 6,5 млн гектаров, из которых ежегодно засевается не менее 5,4 млн гектаров.