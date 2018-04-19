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Подтопленных из-за паводка домов не осталось в Алтайском крае
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Подтопленных из-за паводка домов не осталось в Алтайском крае 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Амител
БАРНАУЛ, 19 апреля. /ТАСС/. Паводок отступил от всех жилых домов в Алтайском крае, пока вода стоит лишь на 15 приусадебных участках, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Подтоплены 15 приусадебных участков в Баевском районе — там, где ранее никогда не топило, а подтопленных домов в регионе не осталось. Мы надеемся, что уже к концу недели режим ЧС будет снят, но мы будем готовиться ко второй волне паводка. Пока стоит благоприятная для паводковой ситуации погода — легкое похолодание, но уже в выходные обещают до плюс 13-15 градусов. Фактически весь снег в регионе растаял, реки вскрылись", — сообщили в пресс-службе.
Накануне в крае оставался подтопленным один дом и 99 участков. Спад связан с похолоданием и минусовыми ночными температурами, которые продлятся до конца недели, потепление, по прогнозам, начнется с выходных. Подготовка ко второй волне стихии уже идет — по данным администрации Барнаула, пик подъема воды в реке Обь ожидается в середине мая. Подтоплению может подвергнуться пригородный поселок Затон — там ожидается подъем воды до 6 метров при критической отметке 5,4 метра.
Ранее губернатор региона Александр Карлин сообщил, что режим ЧС, введенный в связи с первой волной паводка в Алтайском крае, планируется снять до конца недели. Региональным профильным ведомствам поручено в ближайшее время привести в рабочее состояние все объекты социальной сферы — в первую очередь речь идет о транспортной инфраструктуре. Изучается состояние автомагистралей, создаются документы по их ремонту и восстановлению, известно, что в регионе пострадали 56 мостов. Всего в 2018 году паводок затронул 217 населенных пунктов, ущерб нанесен более чем 21,2 тыс. человек.
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