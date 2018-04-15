Проект нового моста через реку Алей готовят в Алтайском крае 

В Алтайском крае рассматривают несколько вариантов восстановления пострадавшего от паводка моста через реку Алей в Третьяковском районе Алтайского края.
Напомним, из-за подъема уровня воды мост сильно пострадал. Движение по нему закрыли, а транспорт, в том числе школьный автобус, направили по альтернативному пути — через районный центр.
К разбору объекта уже приступили, готовится проектная документация. Есть несколько вариантов, но вероятнее всего будут восстанавливать «мостовой переход с сооружением промежуточных опор и укладкой пролетного строения и проезжей части».
Как отмечает замначальника «Юго-Западного ДСУ» Дмитрий Круглов, новый мост будут строить с учетом возможных паводков.
Восстановительные работы завершатся к новому учебному году.