Проект нового моста через реку Алей готовят в Алтайском крае

В Алтайском крае рассматривают несколько вариантов восстановления пострадавшего от паводка моста через реку Алей в Третьяковском районе Алтайского края.

Напомним, из-за подъема уровня воды мост сильно пострадал. Движение по нему закрыли, а транспорт, в том числе школьный автобус, направили по альтернативному пути — через районный центр.

К разбору объекта уже приступили, готовится проектная документация. Есть несколько вариантов, но вероятнее всего будут восстанавливать «мостовой переход с сооружением промежуточных опор и укладкой пролетного строения и проезжей части».

Как отмечает замначальника «Юго-Западного ДСУ» Дмитрий Круглов , новый мост будут строить с учетом возможных паводков.

Восстановительные работы завершатся к новому учебному году.