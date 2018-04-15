Ещё
Проект нового моста через реку Алей готовят в Алтайском крае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проект нового моста через реку Алей готовят в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
В Алтайском крае рассматривают несколько вариантов восстановления пострадавшего от паводка моста через реку Алей в Третьяковском районе Алтайского края.
Напомним, из-за подъема уровня воды мост сильно пострадал. Движение по нему закрыли, а транспорт, в том числе школьный автобус, направили по альтернативному пути — через районный центр.
К разбору объекта уже приступили, готовится проектная документация. Есть несколько вариантов, но вероятнее всего будут восстанавливать «мостовой переход с сооружением промежуточных опор и укладкой пролетного строения и проезжей части».
Как отмечает замначальника «Юго-Западного ДСУ» Дмитрий Круглов, новый мост будут строить с учетом возможных паводков.
Восстановительные работы завершатся к новому учебному году.
АиФ — Алтай: последние новости
Бийчанин упал с пятого этажа, пытаясь спуститься из окна по веревке По вине пьяного водителя произошло массовое ДТП на Павловском тракте В Алтайском крае иномарка насмерть сбила пешехода
 Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
На авторынке ДВ сменился лидер продаж
Названы самые надежные автомобили4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение