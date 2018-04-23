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Режим ЧС, введенный в Алтайском крае из-за паводка, снят спустя месяц
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Режим ЧС, введенный в Алтайском крае из-за паводка, снят спустя месяц 

Авторадио 23 апреля 2018
Фото: Алтайская правда
Обстановка с подтоплениями паводковыми водами стабилизирована в Алтайском крае, режим ЧС отменен, сообщает пресс-центр главного управления МЧС по региону. С марта в Алтайском крае было подтоплено более трех тысяч жилых домов и свыше восьми тысяч приусадебных участков. В связи с ухудшением паводковой ситуации в Алтайском крае был введен режим повышенной готовности, 27 марта — режим ЧС. Зарегистрировано два сообщения о гибели людей в зоне подтопления. Ситуация была стабилизирована благодаря пришедшим в регион заморозкам.
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