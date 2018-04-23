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В Алтайском крае отменили введенный из-за падодка режим ЧС
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В Алтайском крае отменили введенный из-за падодка режим ЧС 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: Алтайская правда
БАРНАУЛ, 23 апр — РИА Новости. Обстановка с подтоплениями паводковыми водами стабилизирована в Алтайском крае, режим ЧС отменен, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.
"В связи со стабилизацией обстановки, связанной с подтоплением населенных пунктов, для МЧС введен режим функционирования повседневной деятельности", — говорится в сообщении.
С марта 2018 года в регионе было подтоплено более трех тысяч жилых домов, более восьми тысяч приусадебных участков.
В связи с ухудшением паводковой ситуации в Алтайском крае был введен режим повышенной готовности, 27 марта — режим ЧС. Следственные органы зарегистрировали два сообщения о гибели людей в зоне подтопления. Ситуация была стабилизирована благодаря пришедшим в регион заморозкам.
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