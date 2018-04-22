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В Алтайском крае сняли введенный из-за паводка режим ЧС
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В Алтайском крае сняли введенный из-за паводка режим ЧС 

АиФ — Алтай 31 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
В Алтайском крае сняли режим чрезвычайной ситуации, который действовал в регионе с конца марта из-за паводка. Об этом в воскресенье, 22 апреля, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.
«В связи со стабилизацией обстановки, связанной с подтоплением населенных пунктов на территории Алтайского края, для Главного управления МЧС России по Алтайскому краю введен режим функционирования повседневной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, с 23 марта в 38 муниципальных образованиях края были зарегистрированы подтопления. Всего паводок затронул более трех тысяч жилых домов и свыше восьми тысяч приусадебных участков. На сегодняшний день гидрологическая обстановка в бассейне Верхней Оби стабильная, на всех водных объектах наблюдается уменьшение уровней воды, отметили спасатели.
В борьбе с негативными последствиями паводка участвовало около полутора тысяч человек и более 500 единиц техники, рассказали в ведомстве. Группировки МЧС работали во всех подтопленных населенных пунктах. На помощь алтайским спасателям прибыли коллеги из Новосибирска, Красноярска, Бердска и Екатеринбурга.
Режим ЧС был введен в Алтайском крае 27 марта. Ранее сообщалось, что он может быть снят до конца текущей недели.
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