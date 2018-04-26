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В МЧС дали прогноз на вторую волну паводка в Алтайском крае
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В МЧС дали прогноз на вторую волну паводка в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 26 апреля 2018
Фото: АиФ - Алтай
Вторую волну паводка прогнозируют в Алтайском крае на конец мая-начало июня.
По данным регионального управления МЧС России, половодье спровоцирует таяние снега в предгорных районах Горного Алтая. В указанный период вода в крупных реках края превысит критические отметки. Не удастся избежать подтопления населенных пунктов, сельхозугодий, которые находятся в низине.
В зоне подтопления находится пригород краевой столицы, Бийска, Новоалтайск, Камень-на-Оби. Паводок затронет более 125 населенных пунктов в 21 районе. Среди них окажутся районы, которые были подтоплены в первую волну паводка.
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