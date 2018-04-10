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Губернатор подарил многодетной семье из Рыбинска микроавтобус
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Губернатор подарил многодетной семье из Рыбинска микроавтобус 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
У супругов Румянцевых 25 детей, 23 из которых — приемные. В непривычно большой семье живут одни мальчишки. В понедельник, 9 апреля, они получили от правительства Ярославской области ключи от нового микроавтобуса марки «Соболь-Бизнес», рассчитанного на семь мест. Торжественная церемония прошла на Советской площади.
«Мы хорошо помним нашу встречу с губернатором на прошедшем рыбинском лыжном марафоне, — сказал отец семейства Валерий Румянцев, — Он спросил нас, в чем мы нуждаемся, какая помощь нам необходима. Мы сказали, что очень нужен транспорт. И вот в наших руках ключи от этого замечательного микроавтобуса ГАЗ».
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В Рыбинске у водителя Mercedes на ходу отвалилось колесо Правительство Москвы передало Ярославской области 11 списанных автобусов 15 апреля на Которосльной набережной в Ярославле ограничат движение
 Ещё 2 источника 
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