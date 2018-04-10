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В Екатеринбурге начали закидывать ямы старым асфальтом
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В Екатеринбурге начали закидывать ямы старым асфальтом 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге стартовал сезон ямочных ремонтов. Для этого используют так называемый холодный асфальт, а также используют щебень и срезку.
— После такого ремонта дорога может прослужить несколько месяцев. Но в любом случае такие работы являются временными, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.
Там пообещали, что с наступлением более тёплой погоды заделкой ям будут заниматься специальные машины БЦМ (ранее мы рассказывали о том, как они работают). Более масштабные ремонты начнутся после запуска завода по изготовлению асфальтобетонной смеси.
В прошлом году ямы в Екатеринбурге начали заделывать ещё в начале марта.
Список улиц, которые отремонтируют в Екатеринбурге в этом году, смотрите здесь. Ранее мэрия выбрала двух подрядчиков на ремонт дорог Екатеринбурга. Менять асфальт на городских улицах будут две компании — ГУДСР и «Трест Уралтрансспецстрой». Гарантийный срок на дорожное покрытие — четыре года.
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