В Екатеринбурге начали закидывать ямы старым асфальтом

В Екатеринбурге стартовал сезон ямочных ремонтов. Для этого используют так называемый холодный асфальт, а также используют щебень и срезку.

— После такого ремонта дорога может прослужить несколько месяцев. Но в любом случае такие работы являются временными, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Там пообещали, что с наступлением более тёплой погоды заделкой ям будут заниматься специальные машины БЦМ (ранее мы рассказывали о том, как они работают). Более масштабные ремонты начнутся после запуска завода по изготовлению асфальтобетонной смеси.

В прошлом году ямы в Екатеринбурге начали заделывать ещё в начале марта.

Список улиц, которые отремонтируют в Екатеринбурге в этом году, смотрите здесь. Ранее мэрия выбрала двух подрядчиков на ремонт дорог Екатеринбурга. Менять асфальт на городских улицах будут две компании — ГУДСР и «Трест Уралтрансспецстрой». Гарантийный срок на дорожное покрытие — четыре года.