Петербургская прокуратура наказала «неотложку», которая добиралась до пациента два с половиной часа

После соответствующего обращения петербуржца прокуроры проверили отделение скорой помощи городской поликлиники № 86 в Калининском районе Петербурга. Дело в том, что мать заявителя ожидала «неотложку» два часа сорок минут.

При этом по закону срок ожидания оказания первичной помощи в неотложной форме составляет не более двух часов после обращения пациента, а время доезда выездной бригады при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента вызова.

Установлено, что время доезда «скорой» в экстренной и неотложных формах неоднократно превышало нормативы на час и более. Главному врачу городской поликлиники № 86 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к ответственности, сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга.