Новый мэр Воронежа пообещал повысить оплату проезда в автобусах

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, что в Воронеже в скором времени повысится оплата проезда в общественном транспорте.

В интервью изданию «Коммерсант» Кстенин сообщил, что с 17 рублей цена повысится до 25 рублей при оплате наличными и 21 рубля — при оплате картой. Так власти надеются улучшить ситуацию с общественным транспортом в Воронеже.

Введение безналичной оплаты проезда, которое планируются в июле, позволит знать реальную ситуацию с пассажиропотоков в городе и сделать деятельность перевозчиков более прозрачной. А повышенные цены на проезд позволят компаниям обновить свои автопарки.