Ещё
Новый мэр Воронежа пообещал повысить оплату проезда в автобусах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый мэр Воронежа пообещал повысить оплату проезда в автобусах 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, что в Воронеже в скором времени повысится оплата проезда в общественном транспорте.
В интервью изданию «Коммерсант» Кстенин сообщил, что с 17 рублей цена повысится до 25 рублей при оплате наличными и 21 рубля — при оплате картой. Так власти надеются улучшить ситуацию с общественным транспортом в Воронеже.
Введение безналичной оплаты проезда, которое планируются в июле, позволит знать реальную ситуацию с пассажиропотоков в городе и сделать деятельность перевозчиков более прозрачной. А повышенные цены на проезд позволят компаниям обновить свои автопарки.
АиФ: последние новости
В Тамбове на голову школьнице упал камень с крыши многожтажки Деньги в трубу? На «безопасных и качественных» дорогах Воронежа снова ямы В Курске может подорожать проезд в маршрутках
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД80
Казахстан закрыл границу с Россией81
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Названы самые надежные автомобили3
Volvo: мужчинам вход запрещен
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение