В Воронеже стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти до 25 рублей 

При безналичной оплате она будет дешевле на 4 рубля. Стоимость проезда в общественном транспорта в Воронеже может вырасти до 25 рублей при оплате наличными и 21 рубля при безналичном расчёте. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в интервью «Коммерсантъ-Черноземье» в четверг, 12 апреля. Глава города подчеркнул, что без существенного повышения стоимости проезда муниципалитету не удастся наладить работу общественного транспорта и добиться от перевозчиков обновления подвижного состава. Он отметил, что без этого непопулярного решения не удастся вывести транспортную сферу «из замкнутого круга». — У нас один из самых низких тарифов на проезд, но, как следствие, совершенно непотребный подвижной состав, абсолютно непрозрачная деятельность перевозчиков. У нас нет возможности на транспорте оплачивать проезд безналично, соответственно, никто не знает реального пассажиропотока. Есть адекватные расчеты стоимости проезда в других городах, где работают по-белому, платят налоги, водители имеют нормальные зарплаты и хороший транспорт. Так вот эти расчеты говорят о том, что при 17 рублях, которые у нас стоит проезд, вся эта система работать не будет. Предстоит очень серьезная трансформация, к ней все готовы, за исключением некоторых перевозчиков. Но мы все же найдем механизм, чтобы кому-то протянуть руку помощи, а где-то ситуацию переломить и на правильные рельсы поставить, — рассказал Вадим Кстенин. К июлю 2018 года мэрия планирует оснастить весь общественный транспорт терминалами безналичной оплаты. — Само по себе наличие валидатора как-то сильно на экономику предприятия не повлияет. Просто население еще не привыкло к безналу. Повлияет другое. Когда мы последовательно подойдем к введению дифференцированного тарифа: за наличные — 25 рублей, а за безнал — 21 рубль, тогда люди достанут свои пластиковые карточки. Но даже при тарифе в 21 рубль крупные перевозчики заявляют, что готовы работать по-белому и с новым подвижным составом, — отметил мэр. Справка Пилотным проектом по запуску системы безналичной оплаты проезда в Воронеже стало оборудование банковскими терминалами троллейбусов. Его запустили 1 марта 2017 года. Проект МКП «Воронежпассажиртранс» разработал совместно со Сбербанком. К лету 2017 года мэрия планировала оборудовать терминалами и автобусы «Воронежпассажиртранса», а до конца года внедрить безналичную оплату и в автобусах частных перевозчиков. В декабре 2017 года в управлении транспорта заявили, что переход на безналичную оплату проезда запланирован только к 1 декабря 2018 года. Экс-мэр Александр Гусев потребовал перенести этот срок на 1 июля 2018 года. Елена Гончарова