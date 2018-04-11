«Очень высокая надежность». Эксперт об этапе строительства моста в Крым

Строители рассчитывают в течение нескольких дней завершить укладку асфальтобетона на автодорожной арке моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Укладка выполняется в два этапа: нижний слой уже закончили, верхний уложат после технологического перерыва.

"Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая — около 4,5 тысячи квадратных метров. Так что на укладку нижнего слоя асфальтобетона мы закладываем примерно пять-шесть часов. Делаем перерыв на два-три дня, после чего точно так же за пять-шесть часов укладываем верхний слой", — рассказал заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков

Толщина покрытия на всех участках моста составит 11 сантиметров. До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность пролета нанесли слой гидроизоляции.

Председатель совета директоров «Инжиниринговой компании „2К“» Иван Андриевский в эфире радио Sputnik отметил, что укладка асфальтобетона — это важный этап в строительстве моста.

"Это значит, что скоро будет произведена дорожная разметка, на дорогу будет надета дорожная «одежда», и все желающие смогут проехать по этому мосту. Погода сейчас хорошая, светит солнце. Мост строится с применением новой техники, современных технологий и материалов, поэтому небольшие изменения погоды строителям нипочем. После того, как будет произведена укладка асфальта, нанесена дорожная разметка, произведены все необходимые госиспытания, будет приемочная комиссия и заключение о соответствии, и только после этого граждане смогут пользоваться мостом. Но самое главное, что в ходе строительства происходит ежедневный внутренний контроль качества, строительный контроль. Поэтому строительство идет с опережающими темпами, но с очень, повторяю, очень высокой надежностью", — сказал Иван Андриевский.

По его словам, открытие моста станет знаковым событием для страны.

"Думаю, что открытие моста станет одним из самых торжественных событий в нашей стране за последнее время. Очень радостным и знаковым событием. И основанием для этого станет тот тяжелый, но полезный труд инженеров, рабочих, проектировщиков, металлургов — всех тех, кто работает над возведением этого моста", — отметил Иван Андриевский.

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