Современные плацкартные вагоны прибыли в Вологодскую область

Два десятка новых вагонов вошли в состав поезда Череповец — Москва. Новинку презентовали в городе металлургов.

Вагоны оборудованы экологически чистыми туалетами, кондиционерами и видеокамерами, имеют четыре пожарных выхода и электронные маршрутные доски. На внутренних табло появилась дополнительная информация о температуре воздуха в вагоне и на улице. Изготовлены они из современных износостойких материалов и рассчитаны на 40 лет эксплуатации.

Николай Макаров. «Таких вагонов пока нет ни в одном поезде, курсирующем по Северной железной дороге. Исключение поезд Череповец — Москва не случайно: он самый востребованный и самый рентабельный из всех поездов филиала», — подчеркнул начальник Северного филиала АО «Федеральная пассажирская компания»

Не забыли разработчики и о комфорте пассажиров. Например, сиденья изменили так, что под них можно заправить простыню. Нижние полки оборудовали лифтом, который автоматические поднимается при нажатии кнопки. У каждого пассажира теперь есть своя розетка, всего в вагоне их 54. На верхних местах в купейных отсеках появились usb-разъемы для зарядки гаджетов, на столиках сделаны небольшие выемки для стаканов.

Обновленный поезд пассажиры оценят уже в мае.