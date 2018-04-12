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Современные плацкартные вагоны прибыли в Вологодскую область
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Современные плацкартные вагоны прибыли в Вологодскую область 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Два десятка новых вагонов вошли в состав поезда Череповец — Москва. Новинку презентовали в городе металлургов.
Вагоны оборудованы экологически чистыми туалетами, кондиционерами и видеокамерами, имеют четыре пожарных выхода и электронные маршрутные доски. На внутренних табло появилась дополнительная информация о температуре воздуха в вагоне и на улице. Изготовлены они из современных износостойких материалов и рассчитаны на 40 лет эксплуатации.
«Таких вагонов пока нет ни в одном поезде, курсирующем по Северной железной дороге. Исключение поезд Череповец — Москва не случайно: он самый востребованный и самый рентабельный из всех поездов филиала», — подчеркнул начальник Северного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Николай Макаров.
Не забыли разработчики и о комфорте пассажиров. Например, сиденья изменили так, что под них можно заправить простыню. Нижние полки оборудовали лифтом, который автоматические поднимается при нажатии кнопки. У каждого пассажира теперь есть своя розетка, всего в вагоне их 54. На верхних местах в купейных отсеках появились usb-разъемы для зарядки гаджетов, на столиках сделаны небольшие выемки для стаканов.
Обновленный поезд пассажиры оценят уже в мае.
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