Машинист экскаватора, убивший рабочего по неосторожности, понесет наказание

Суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности машиниста экскаватора.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР , осенью прошлого года во время производства земляных работ в Сургутском районе мужчина, управляя гидравлическим экскаватором на гусеничном ходу, не согласовал свои действия с действиями рядом находившегося рабочего и, не убедившись в отсутствии человека на пути движения, начал «сдавать» назад. Пострадавший спустя некоторое время скончался в больнице.

Машинист лишится свободы на один год. Начальник машиниста привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий контроль за соблюдением подчиненным инструкции по охране труда.