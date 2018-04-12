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Машинист экскаватора, убивший рабочего по неосторожности, понесет наказание
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Машинист экскаватора, убивший рабочего по неосторожности, понесет наказание 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности машиниста экскаватора.
Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР, осенью прошлого года во время производства земляных работ в Сургутском районе мужчина, управляя гидравлическим экскаватором на гусеничном ходу, не согласовал свои действия с действиями рядом находившегося рабочего и, не убедившись в отсутствии человека на пути движения, начал «сдавать» назад. Пострадавший спустя некоторое время скончался в больнице.
Машинист лишится свободы на один год. Начальник машиниста привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий контроль за соблюдением подчиненным инструкции по охране труда.
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