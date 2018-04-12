В Перми летом дополнительно отремонтируют четыре улицы. Карта

Администрация Перми предложила добавить четыре улицы в программу «Безопасные и качественные дороги».

Список худших дорог, которые будут ремонтировать за счет федеральной программы, составили в конце 2017 года. Туда вошли улицы Екатерининская, Петропавловская, Свиязева, Фоминская, Краснова, Розалии Землячки, Леонова, Южная дамба, переход от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе и другие. Кроме того, власти планируют отремонтировать участок автодороги М-7 «Волга», а также дороги в Добрянке и Краснокамске и Пермском районе.

На сэкономленные в прошлом году 50 миллионов рублей администрация Перми предложила дополнить список ремонтируемых дорог четырьмя улицами:

• улица Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Чернышевского;

• улица 25-го Октября от улицы Революции до улицы Пушкина;

• улица Революции от улицы Сибирской до улицы Максима Горького;

• транспортная развязка на улице Набережной в Орджоникидзевском районе.

— Все перечисленные объекты имеют большой трафик движения, за осенне-зимний период дорожное полотно основательно разрушилось, поэтому ремонт здесь необходим, — поясняют в администрации Перми.

По данным краевого Минтранса, из 48 объектов по 22 уже заключены контракты с подрядчиками. Скоро планируется заключить контракты еще по 18 объектам. Еще по трем аукционы находятся в процессе, по оставшимся пяти объектам аукционы будут объявлены до мая.

Подробнее о том, какие дороги будут ремонтировать в 2018 году читайте в нашем материале.